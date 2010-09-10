Сообщение zevc » Сегодня, 14:17

Всем привет. Мне нужна ваша консультация и помощь, услугами какой компании воспользоваться, чтобы заказать с доставкой на дом банный именной халат? Хочу себе и мужу сделать на годовщину свадьбы сделать символичный подарок.