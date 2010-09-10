Казино
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Казино
Сколько знаю людей, кто играл в казино, то все в основном спускали деньги
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 405
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Казино
Не знаю как остальные, но я много раз играл на деньги в автоматы на казино-онлайн. Для меня это не способ заработка, а как один из видов развлечения, играю ради удовольствия и азарта. Нравится сайт Плейфортуна, где много крутых и не жадных слотов, часто выигрывал на них немалые суммы.
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