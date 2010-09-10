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РусланР Гость RZN.info Сообщения: 96 Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54 Казино Цитата Сообщение РусланР » 30 мар 2021, 14:17 Сколько знаю людей, кто играл в казино, то все в основном спускали деньги Вернуться к началу

staspavlov777 Гость RZN.info Сообщения: 300 Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54 Откуда: Россия, Рязань Re: Казино Цитата Сообщение staspavlov777 » 22 апр 2021, 15:14 Тот, кто спускает все деньги в казино онлайн и остается без выигрыша, тот скорее всего выбрал не ту игровую площадку. У меня была такая ситуация тоже. Но не в этом суть. Я поднимаю сейчас довольно таки приличные суммы потому что играю тут всегда. Это надежная площадка, которой можно доверять. На ней вы точно не спустите все деньги и не выйдете с пустыми руками. Так что, залетайте и попробуйте)) Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:) Вернуться к началу

DenisKot Гость RZN.info Сообщения: 33 Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10 Откуда: Рязань Re: Казино Цитата Сообщение DenisKot » Сегодня, 15:53 Вероника Климова писал(а): Laca писал(а): Если выбрать надёжное казино, то и заработать получится прилично



Тут вы правы. Обзоры изучили, отзывы почитали и вперёд! Тут вы правы. Обзоры изучили, отзывы почитали и вперёд!



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