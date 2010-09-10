Аренда опалубки колонн

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Аренда опалубки колонн

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 02:18

Приветствую всех, кто каким образом сталкивался с проблемой заливки фундамента или иных каркасных частей сооружения. Многие уже давно пользуются, в том числе и мой знакомый на сайте http://opalubka-spb.ru арендой опалубки колонн в Санкт-Петербурге. Вам тоже могу порекомендовать обратить внимание на него. Очень широкий ассортимент и приятные цены.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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