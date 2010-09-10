Сообщение klonik » Сегодня, 14:28

Здравствуйте. Мне всегда было интересно, зачем казино раздают бонусные баллы и как их приумножить на счету? Поэтому, решила с вами обсудить этот вопрос, и я рассчитываю на ответы и высказанные мнения.