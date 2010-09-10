бк под ключ
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 438
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
бк под ключ
Кто занимается разработкой бк под ключ? Хотелось бы найти профессионалов, которые смогут мне помочь.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 296
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: бк под ключ
В этом деле действительно стоит обращаться к профессионалам, чтобы изначально сделали все нормально и без каких либо проблем. Есть отличная компания Digitain, где есть букмекерская контора под ключ (Turnkey). Они предоставляют спортсбук, казино, платежный портал, спортивные данные и статистику, а также бизнес инструменты для мобильных, настольных и розничных каналов. Так же там есть комплексный многоязычный, мультивалютный, настраиваемый интерфейс, который можно легко интегрировать в уже существующую платформу.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 293
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: бк под ключ
Доброй ночи! Со ставками я связался несколько месяцев назад и теперь на этом зарабатываю неплохие деньги, но про открытие своей букмекерской конторы пока что не раздумывал. Вот тут вы можете узнать как зарегистрироваться в букмекерской конторе БетСити, если будет желание сделать ставку. Эта букмекерская контора одна из лучших, и я думаю что многие со мной согласятся.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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