бк под ключ

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 438
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

бк под ключ

Сообщение Алексей Кобзарь » 31 мар 2021, 15:10

Кто занимается разработкой бк под ключ? Хотелось бы найти профессионалов, которые смогут мне помочь.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: бк под ключ

Сообщение Наташа Швец » 15 апр 2021, 08:42

В этом деле действительно стоит обращаться к профессионалам, чтобы изначально сделали все нормально и без каких либо проблем. Есть отличная компания Digitain, где есть букмекерская контора под ключ (Turnkey). Они  предоставляют  спортсбук, казино, платежный портал, спортивные данные и статистику, а также бизнес инструменты для мобильных, настольных и розничных каналов. Так же там есть комплексный многоязычный, мультивалютный, настраиваемый интерфейс, который можно легко интегрировать в уже существующую платформу.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 293
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: бк под ключ

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 00:02

Доброй ночи! Со ставками я связался несколько месяцев назад и теперь на этом зарабатываю неплохие деньги, но про открытие своей букмекерской конторы пока что не раздумывал. Вот тут вы можете узнать как зарегистрироваться в букмекерской конторе БетСити, если будет желание сделать ставку. Эта букмекерская контора одна из лучших, и я думаю что многие со мной согласятся.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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