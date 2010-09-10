Гостевой дом в Крыму

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 328
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Гостевой дом в Крыму

Сообщение zevc » Сегодня, 15:06

Здравствуйте. Что лучше по вашему мнению: гостевой домик или номер в гостинице? Сейчас с мужем планируем отдых и никак не можем определиться, в пользу чего выбор сделать. Вы что выбираете?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 326
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Гостевой дом в Крыму

Сообщение klonik » 21 минуту назад

Конкретно я исключительно за гостевые дома, мой любимый отдых – тут https://gostevoydom-leto.ru , очень экономно и удобно. Нравится тем, что сама себе хозяйка, не соседей за стенкой, которые гуляют до утра. Я люблю ложиться поздно и вставать рано, причем все этот под музыку. Никто не мешает и я никому не мешаю, прямо идиллия. Ну и, конечно, вопрос цены для меня имеет значение, так как ипотека сама себя не выплатит.
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