Сообщение zevc » Сегодня, 15:06

Здравствуйте. Что лучше по вашему мнению: гостевой домик или номер в гостинице? Сейчас с мужем планируем отдых и никак не можем определиться, в пользу чего выбор сделать. Вы что выбираете?