Гостевой дом в Крыму
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Гостевой дом в Крыму
Здравствуйте. Что лучше по вашему мнению: гостевой домик или номер в гостинице? Сейчас с мужем планируем отдых и никак не можем определиться, в пользу чего выбор сделать. Вы что выбираете?
Re: Гостевой дом в Крыму
Конкретно я исключительно за гостевые дома, мой любимый отдых – тут https://gostevoydom-leto.ru , очень экономно и удобно. Нравится тем, что сама себе хозяйка, не соседей за стенкой, которые гуляют до утра. Я люблю ложиться поздно и вставать рано, причем все этот под музыку. Никто не мешает и я никому не мешаю, прямо идиллия. Ну и, конечно, вопрос цены для меня имеет значение, так как ипотека сама себя не выплатит.
Re: Гостевой дом в Крыму
Мы тоже хотели в Крым поехать, но сейчас нереально думаю это сделать. Рассматриваем как альтернативу азовское море в Кучугурах, подробнее https://lavanda-azov.ru на сайте об этом отдыхе. Азовское море очень полезно, больше чем черное точно и в этом отеле есть все необходимые условия для комфортного отдыха даже с детьми. Вы можете на сайт зайти и ознакомиться с ценами, мне кажется более, чем доступные и есть разные номера, бронирование и выбор будет уже на прямую зависеть от вашего бюджета.
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