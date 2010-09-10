Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Мне нужна ваша консультация и помощь, куда именно стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы оставить заявку на монтаж системы водоснабжения? Буду вам благодарна за ответы и высказанные мнения.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Я сама потратила больше часа на просмотр информации теоретического плана и только потом решила остановиться на предложении одной организации. Вы можете прямо сейчас перейти по ссылке http://santechrabotispb.ru и ознакомиться с ценами, а потом только проконсультироваться со специалистом по всем интересующим вопросам. В таком формате гораздо удобнее и проще сотрудничество вести и поэтому – я не смогла остаться равнодушной к вашему сообщению и решила отписаться. Не стесняйтесь задавать вопросы, вам обязательно помогут очень быстро решить все организационные нюансы и останется только подождать, пока мастер приедет на дом.
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