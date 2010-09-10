Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 328
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:12

Добрый день. Мне нужна ваша консультация и помощь, куда именно стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы оставить заявку на монтаж системы водоснабжения? Буду вам благодарна за ответы и высказанные мнения.
Вернуться к началу
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 326
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 16 минут назад

Здравствуйте. Я сама потратила больше часа на просмотр информации теоретического плана и только потом решила остановиться на предложении одной организации. Вы можете прямо сейчас перейти по ссылке http://santechrabotispb.ru и ознакомиться с ценами, а потом только проконсультироваться со специалистом по всем интересующим вопросам. В таком формате гораздо удобнее и проще сотрудничество вести и поэтому – я не смогла остаться равнодушной к вашему сообщению и решила отписаться. Не стесняйтесь задавать вопросы, вам обязательно помогут очень быстро решить все организационные нюансы и останется только подождать, пока мастер приедет на дом.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя