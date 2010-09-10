Какой платежной системой пользоваться?

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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Какой платежной системой пользоваться?

Сообщение ЯВиферон » Сегодня, 18:28

Не могу закинуть деньги на счёт букмекерской конторы с банковской карты и ещё киви удалили я в основном киви пользовался. Теперь как деньги переводить?
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