Какой платежной системой пользоваться?

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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Какой платежной системой пользоваться?

Сообщение ЯВиферон » Вчера, 18:28

Не могу закинуть деньги на счёт букмекерской конторы с банковской карты и ещё киви удалили я в основном киви пользовался. Теперь как деньги переводить?
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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: Какой платежной системой пользоваться?

Сообщение Сплинтер » Вчера, 22:57

А на какой бк сидите? Вообще должны в буках сделать все возможные способы, они же так теряют клиентов своих. Я вот сижу в бк Пари-Матч, здесь большой выбор событий в БК Пари-Матч по линии или в лайве, быстрый и многообразный вывод средств. Поэтому советую, переходи и без проблем играй
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