Какой платежной системой пользоваться?
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Какой платежной системой пользоваться?
Не могу закинуть деньги на счёт букмекерской конторы с банковской карты и ещё киви удалили я в основном киви пользовался. Теперь как деньги переводить?
Re: Какой платежной системой пользоваться?
А на какой бк сидите? Вообще должны в буках сделать все возможные способы, они же так теряют клиентов своих. Я вот сижу в бк Пари-Матч, здесь большой выбор событий в БК Пари-Матч по линии или в лайве, быстрый и многообразный вывод средств. Поэтому советую, переходи и без проблем играй
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