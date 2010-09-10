Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 330
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:23

Здравствуйте. Прошу вас посоветовать мне интернет магазин, который занимается продажей товаров для дачи и сада. Хочу заказать бетоносмеситель и пока только просматриваю каталоги. Поможете советами?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 331
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:32

Конечно, я сама всегда стараюсь сначала читать отзывы, а потом только – просматривать каталоги и останавливать выбор на одном сайте. По любым вопросам стоит обращаться за помощью к менеджеру, и сотрудник обязательно отпишется и проконсультирует. Вот здесь я заказывала бетоносмеситель, советую вам для начала прогуляться по каталогу, а потом только оформить свой заказ и отправить его на подтверждение. Выбираете способ оплаты и доставки, и останется только немного подождать, когда заказ обработают и отправят бетоносмеситель с доставкой по стране.
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