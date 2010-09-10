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klonik Гость RZN.info Сообщения: 330 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 14:23 Здравствуйте. Прошу вас посоветовать мне интернет магазин, который занимается продажей товаров для дачи и сада. Хочу заказать бетоносмеситель и пока только просматриваю каталоги. Поможете советами? Вернуться к началу

zevc Гость RZN.info Сообщения: 331 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 15:32 Конечно, я сама всегда стараюсь сначала читать отзывы, а потом только – просматривать каталоги и останавливать выбор на одном сайте. По любым вопросам стоит обращаться за помощью к менеджеру, и сотрудник обязательно отпишется и проконсультирует. Вот здесь я заказывала бетоносмеситель, советую вам для начала прогуляться по каталогу, а потом только оформить свой заказ и отправить его на подтверждение. Выбираете способ оплаты и доставки, и останется только немного подождать, когда заказ обработают и отправят бетоносмеситель с доставкой по стране. Вернуться к началу

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