Сообщение klonik » Сегодня, 14:42

Здравствуйте. Прошу отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы оставить заявку на покупку стремянки? Буду благодарна вам за ответы и высказанные мнения, потому что для меня вопрос актуален сейчас.