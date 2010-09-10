Сообщение klonik » Сегодня, 14:52

Прилетели с мужем из отпуска и у нас очень много вопросов к туристической компании. Отель не тот, море не в 1,5 километрах, а в пяти, ни одной экскурсии не было проведено. И это я еще молчу о том, что обещанный пятизвездочный отель оказался каким-то хостелом, но с комнатами на двоих. Как можно их наказать, это уже ни в какие ворота не лезет?