Юридические услуги
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Юридические услуги
Прилетели с мужем из отпуска и у нас очень много вопросов к туристической компании. Отель не тот, море не в 1,5 километрах, а в пяти, ни одной экскурсии не было проведено. И это я еще молчу о том, что обещанный пятизвездочный отель оказался каким-то хостелом, но с комнатами на двоих. Как можно их наказать, это уже ни в какие ворота не лезет?
Re: Юридические услуги
Здравствуйте, для начала предлагаю вам назвать номер турагентства и название. Сейчас их так прорекламируете, что к ним больше обращаться никто не захочет. Свой собственный ущерб вы возместить сможете, если только сюда https://yurist-pravo.ru/fizicheskim-lic ... skie-spory у юристам обратитесь. Самостоятельно доказать будет что-то сложно, у нас такие компании закон о правах потребителя вертят так, как им выгодно. Еще и вас обвинят, что сами виноваты – вам рассказывали, а вы не слушали.
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