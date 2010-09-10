Выбор букмекера

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Выбор букмекера

Сообщение РусланР » 02 апр 2021, 15:56

Как выбрать надежного, а главное легального БК?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 408
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Выбор букмекера

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 22:02

Советовать какого-то букмекера нет смысла, т.к. ты должен сам с ними поработать и решить для себя какой всё-таки лучше по условиям. Как говорят, всё приходит с практикой и я точно таким же методом выбрал свою контору. А тебе просто порекомендую посмотреть рейтинг букмекеров от игроков Legalbet. Именно здесь учитывают голоса только реальных игроков, без накрутки. Кстати, есть и отзывы, которые можно почитать и сделать правильный выбор.
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