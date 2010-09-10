Выбор букмекера
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Выбор букмекера
Как выбрать надежного, а главное легального БК?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 408
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Выбор букмекера
Советовать какого-то букмекера нет смысла, т.к. ты должен сам с ними поработать и решить для себя какой всё-таки лучше по условиям. Как говорят, всё приходит с практикой и я точно таким же методом выбрал свою контору. А тебе просто порекомендую посмотреть рейтинг букмекеров от игроков Legalbet. Именно здесь учитывают голоса только реальных игроков, без накрутки. Кстати, есть и отзывы, которые можно почитать и сделать правильный выбор.
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