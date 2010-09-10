Выбор букмекера

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Выбор букмекера

Сообщение РусланР » 02 апр 2021, 15:56

Как выбрать надежного, а главное легального БК?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Выбор букмекера

Сообщение Алексей Кобзарь » 21 апр 2021, 22:02

Советовать какого-то букмекера нет смысла, т.к. ты должен сам с ними поработать и решить для себя какой всё-таки лучше по условиям. Как говорят, всё приходит с практикой и я точно таким же методом выбрал свою контору. А тебе просто порекомендую посмотреть рейтинг букмекеров от игроков Legalbet. Именно здесь учитывают голоса только реальных игроков, без накрутки. Кстати, есть и отзывы, которые можно почитать и сделать правильный выбор.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Выбор букмекера

Сообщение Зинаидушка » 15 мар 2022, 22:09

Я тоже заинтересовалась беттингом. Буду рада если посоветуете хорошие сайты по этой теме, хочу тоже сделать несколько ставок.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Выбор букмекера

Сообщение Алексеич » 15 мар 2022, 22:31

Если не можете выбрать БК, то советую посетить одно проверенное место в сети, где есть свежая и актуальная информация по спортивным событиям. Этой компании можно смело доверять. Сам пользуюсь, и своим друзьям советую, которые решили делать live ставки на спорт через проверенного и легального букмекера.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Выбор букмекера

Сообщение Зинаидушка » 15 мар 2022, 23:04

Благодарю вас за хороший совет! Отныне буду знать, как дальше действовать.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Выбор букмекера

Сообщение derigor » Сегодня, 14:29

РусланР писал(а):Как выбрать надежного, а главное легального БК?



Какие букмекеры не кидают на деньги и где выгоднее ставить: восемь критериев оценки БК от «Чемпионата».
Для игры на ставках вам нужно выбрать букмекерскую контору. Но как не нарваться на мошенников, кому можно доверять и где выгоднее ставить? Ниже мы разберём восемь важных критериев оценивания контор и выберем лучшего букмекера.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Какую букмекерскую контору выбрать
Играйте только у легальных букмекеров. Легальные БК обладают лицензией Федеральной налоговой службы Российской Федерации и работают в соответствии с законодательством. При возникновении споров с легальной БК вы можете оставить отзыв в рейтинге букмекерских контор «Чемпионата».

Игра в нелегальной БК может привести к следующим проблемам:

Блокировка счёта.
Расчёт выигрышной ставки с коэффициентом 1.00.
Блокировка банковской карты из-за подозрительных операций.
Отсутствие доступа к сайту БК.
Надёжность букмекерской конторы
Надёжность букмекерской конторы — это самый важный критерий оценки при выборе букмекера.

Обратите внимание на лицензию и возраст букмекерской конторы.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Выбор букмекера

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 14:38

Как выбрать надежного, а главное легального БК?


Мне в разных конторах доводилось делать ставки, так что есть с чем сравнить. Если выбирать одного конкретного букмекера, то рекомендую тогда 1 win https://datacolor.com.ua/ отдать предпочтение. Надежный, выплачивает выигрыши и не кидает на деньги. Да и коэффициенты на события у него высокие в отличие от многих других буков.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Выбор букмекера

Сообщение derigor » Сегодня, 15:54

как вариант. еще винлайн можно
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