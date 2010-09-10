Сообщение derigor » Сегодня, 14:29

РусланР писал(а): Как выбрать надежного, а главное легального БК?

Какие букмекеры не кидают на деньги и где выгоднее ставить: восемь критериев оценки БК от «Чемпионата».Для игры на ставках вам нужно выбрать букмекерскую контору. Но как не нарваться на мошенников, кому можно доверять и где выгоднее ставить? Ниже мы разберём восемь важных критериев оценивания контор и выберем лучшего букмекера.Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!Какую букмекерскую контору выбратьИграйте только у легальных букмекеров. Легальные БК обладают лицензией Федеральной налоговой службы Российской Федерации и работают в соответствии с законодательством. При возникновении споров с легальной БК вы можете оставить отзыв в рейтинге букмекерских контор «Чемпионата».Игра в нелегальной БК может привести к следующим проблемам:Блокировка счёта.Расчёт выигрышной ставки с коэффициентом 1.00.Блокировка банковской карты из-за подозрительных операций.Отсутствие доступа к сайту БК.Надёжность букмекерской конторыНадёжность букмекерской конторы — это самый важный критерий оценки при выборе букмекера.Обратите внимание на лицензию и возраст букмекерской конторы.