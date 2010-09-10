Выбор букмекера
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Выбор букмекера
Как выбрать надежного, а главное легального БК?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 623
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Выбор букмекера
Советовать какого-то букмекера нет смысла, т.к. ты должен сам с ними поработать и решить для себя какой всё-таки лучше по условиям. Как говорят, всё приходит с практикой и я точно таким же методом выбрал свою контору. А тебе просто порекомендую посмотреть рейтинг букмекеров от игроков Legalbet. Именно здесь учитывают голоса только реальных игроков, без накрутки. Кстати, есть и отзывы, которые можно почитать и сделать правильный выбор.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Выбор букмекера
Я тоже заинтересовалась беттингом. Буду рада если посоветуете хорошие сайты по этой теме, хочу тоже сделать несколько ставок.
Re: Выбор букмекера
Если не можете выбрать БК, то советую посетить одно проверенное место в сети, где есть свежая и актуальная информация по спортивным событиям. Этой компании можно смело доверять. Сам пользуюсь, и своим друзьям советую, которые решили делать live ставки на спорт через проверенного и легального букмекера.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Выбор букмекера
Благодарю вас за хороший совет! Отныне буду знать, как дальше действовать.
Re: Выбор букмекера
РусланР писал(а):Как выбрать надежного, а главное легального БК?
Какие букмекеры не кидают на деньги и где выгоднее ставить: восемь критериев оценки БК от «Чемпионата».
Для игры на ставках вам нужно выбрать букмекерскую контору. Но как не нарваться на мошенников, кому можно доверять и где выгоднее ставить? Ниже мы разберём восемь важных критериев оценивания контор и выберем лучшего букмекера.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Какую букмекерскую контору выбрать
Играйте только у легальных букмекеров. Легальные БК обладают лицензией Федеральной налоговой службы Российской Федерации и работают в соответствии с законодательством. При возникновении споров с легальной БК вы можете оставить отзыв в рейтинге букмекерских контор «Чемпионата».
Игра в нелегальной БК может привести к следующим проблемам:
Блокировка счёта.
Расчёт выигрышной ставки с коэффициентом 1.00.
Блокировка банковской карты из-за подозрительных операций.
Отсутствие доступа к сайту БК.
Надёжность букмекерской конторы
Надёжность букмекерской конторы — это самый важный критерий оценки при выборе букмекера.
Обратите внимание на лицензию и возраст букмекерской конторы.
Re: Выбор букмекера
Как выбрать надежного, а главное легального БК?
Мне в разных конторах доводилось делать ставки, так что есть с чем сравнить. Если выбирать одного конкретного букмекера, то рекомендую тогда 1 win https://datacolor.com.ua/ отдать предпочтение. Надежный, выплачивает выигрыши и не кидает на деньги. Да и коэффициенты на события у него высокие в отличие от многих других буков.
Re: Выбор букмекера
как вариант. еще винлайн можно
Re: Выбор букмекера
РусланР писал(а):Как выбрать надежного, а главное легального БК?
Да, выбор букмекера - ответственное решение и к данному вопросу стоит подойти осмотрительно. От себя могу посоветовать Pin-up букмекер в Казахстане - https://tengrinews.kz/local_sport/v-kaz ... kz-471694/ Реально можно неплохо подняться, высокие коэффициенты, широкая линия, live всегда на максимум, выплаты мгновенные. Попробуйте, БК пинап казахстан - это ваш шанс выйти на стабильный доход.
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