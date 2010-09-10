Автозапчасти

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 333
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Автозапчасти

Сообщение zevc » Сегодня, 11:25

Здравствуйте, наша машина побывала в ДТП, ущерб возместили по минимуму, на ремонт путевый не хватает. Пытались судиться, но ничего не вышло. Есть еще варианты, что можно сделать? Нам лишнего не надо, только бы ласточку в порядок привести.
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 332
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Автозапчасти

Сообщение klonik » Сегодня, 14:36

Добрый день, в плане увеличения суммы, думаю, уже ничего не сделаете. Вам же не с потолка ее назначили, как то обосновали? Страховые вообще тратиться не любят, свои же отдают, сами должны понимать. Вам сейчас, как вариант, стоимость ремонта к минимуму свести. Берите на разборка, тут https://bexhillparts.com/ , например, детали б\У, они стоят дешевле. Можете не оригинальные заказывать, тоже экономия. А так – ну что теперь, бывает.
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