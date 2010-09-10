Сообщение zevc » Сегодня, 11:25

Здравствуйте, наша машина побывала в ДТП, ущерб возместили по минимуму, на ремонт путевый не хватает. Пытались судиться, но ничего не вышло. Есть еще варианты, что можно сделать? Нам лишнего не надо, только бы ласточку в порядок привести.