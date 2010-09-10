Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 333
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:54

Всю жизнь меня тянуло к воде, вот прямо объяснить это даже не могу. Познакомилась с парнем, с которым в этом похожи, сейчас он мой муж. У нас в городе раньше была лодочная станция, сейчас она заброшена. В планах восстановить, как думаете, это будет пользоваться спросом?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 332
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:19

Здравствуйте, интересный у вас вопрос. Обычно люди в таких случаях уезжают к морю поближе, а у вас просто восхитительные планы. Думаю да, спрос будет, у нас в городе это чуть ли не главное развлечение. Правда, там все довольно сложно, недавно вот только с ребятами разговаривала, рассказывали, как комплект для заправки искали, тут https://pro-azs.ru/zapr-komplekty-220-v нашли. И таких вещей надо много будет, вы к этому готовы?
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