Сообщение zevc » Сегодня, 11:54

Всю жизнь меня тянуло к воде, вот прямо объяснить это даже не могу. Познакомилась с парнем, с которым в этом похожи, сейчас он мой муж. У нас в городе раньше была лодочная станция, сейчас она заброшена. В планах восстановить, как думаете, это будет пользоваться спросом?