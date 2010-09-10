летняя ризина

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 401
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

летняя ризина

Сообщение Алексей Кобзарь » 18 минут назад

Хочу переобуть зимнюю резину на рено , потому что протекторы у летней постирались, и уже даже шины ничем не отмыть
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Совместные покупки»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей