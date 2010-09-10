летняя ризина
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 401
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
летняя ризина
Хочу переобуть зимнюю резину на рено , потому что протекторы у летней постирались, и уже даже шины ничем не отмыть
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: летняя ризина
Подбор шин по марке авто или параметрам является важным событием любого автолюбителя. Правильно выбранная резина обеспечивает устойчивость и плавность передвижения летом и зимой.Здесь https://kamatyres.shop/catalog/legkovye ... ovye_leto/ можно совершить подбор шин по марке, параметрам дисков и согласно заводской комплектации автомобиля.
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