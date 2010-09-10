летняя ризина

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 408
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

летняя ризина

Сообщение Алексей Кобзарь » 05 апр 2021, 09:18

Хочу переобуть зимнюю резину на рено , потому что протекторы у летней постирались, и уже даже шины ничем не отмыть
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 276
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: летняя ризина

Сообщение Наташа Швец » 05 апр 2021, 16:50

Подбор шин по марке авто или параметрам является важным событием любого автолюбителя. Правильно выбранная резина обеспечивает устойчивость и плавность передвижения летом и зимой.Здесь https://kamatyres.shop/catalog/legkovye ... ovye_leto/ можно совершить подбор шин по марке, параметрам дисков и согласно заводской комплектации автомобиля.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: летняя ризина

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 14:29

С мужем всегда ссоримся по поводу выбора летней ризины.Он вообще настаивает чтобы я ездила третий год подряд на старых шинах.
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