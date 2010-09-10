летняя ризина
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
летняя ризина
Хочу переобуть зимнюю резину на рено , потому что протекторы у летней постирались, и уже даже шины ничем не отмыть
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 428
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: летняя ризина
Подбор шин по марке авто или параметрам является важным событием любого автолюбителя. Правильно выбранная резина обеспечивает устойчивость и плавность передвижения летом и зимой.Здесь https://kamatyres.shop/catalog/legkovye ... ovye_leto/ можно совершить подбор шин по марке, параметрам дисков и согласно заводской комплектации автомобиля.
Re: летняя ризина
С мужем всегда ссоримся по поводу выбора летней ризины.Он вообще настаивает чтобы я ездила третий год подряд на старых шинах.
Re: летняя ризина
Обратите внимание на то, что летние шины https://megasklad24.by/point/letnie-shiny не должны быть слишком мягкими и слишком жесткими. Существуют стандарты, которые устанавливают допустимые отклонения от этих параметров. Так, в правилах дорожного движения можно найти, что передние шины должны быть не менее 20 мм, задние – 15 мм, а для грузовых автомобилей допускается разница между шинами не более 10 мм. Слишком широкие шины могут увеличить тормозной курс, поэтому важно, чтобы они соответствовали размерам шин. Нельзя ездить, если передние шины шире задних на 15 мм и более. Передние и задние шины должны отличаться друг от друга не более, чем на 1 мм. На покрышках иногда пишут, сколько миллиметров должно быть в миллиметре. Обычно это значение составляет 3,6 мм.
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