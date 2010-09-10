Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.



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viktorcok Гость RZN.info Сообщения: 48 Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13 Откуда: Москва Re: летняя ризина Цитата Сообщение viktorcok » Сегодня, 06:56 Обратите внимание на то, что летние шины https://megasklad24.by/point/letnie-shiny не должны быть слишком мягкими и слишком жесткими. Существуют стандарты, которые устанавливают допустимые отклонения от этих параметров. Так, в правилах дорожного движения можно найти, что передние шины должны быть не менее 20 мм, задние – 15 мм, а для грузовых автомобилей допускается разница между шинами не более 10 мм. Слишком широкие шины могут увеличить тормозной курс, поэтому важно, чтобы они соответствовали размерам шин. Нельзя ездить, если передние шины шире задних на 15 мм и более. Передние и задние шины должны отличаться друг от друга не более, чем на 1 мм. На покрышках иногда пишут, сколько миллиметров должно быть в миллиметре. Обычно это значение составляет 3,6 мм. Вернуться к началу

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