Сообщение klonik » Сегодня, 16:30

Здравствуйте. Мне посоветовали в интернете прогуляться по сайтам очень внимательно, чтобы потом оставить заявку на покупку диплома звукорежиссёра. Давно пора кардинально изменить свою жизнь и поэтому, захотелось написать вам и спросить. Как быть?