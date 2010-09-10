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Barabulka222 Гость RZN.info Сообщения: 68 Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37 клиника Цитата Сообщение Barabulka222 » 55 минут назад К хорошим частным клиникам которым я могу доверять можно отнести https://avaclinic.ru потому, что у них высококачественное оборудование, хорошие и внимательные врачи и самое главное, что действительно помогают в решении вопроса здоровья а не как всегда в городских больницах. Чаще всего люди обращаются в больницы не сразу как заболеют, так конечно же лучше не делать для их же пользы. Вернуться к началу

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