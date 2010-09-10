бесплодие

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Kella
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 16:35

бесплодие

Сообщение Kella » 50 минут назад

бесплодие довольно распространенная проблема и очень серьёзное заболевание, есть очень хорошая клиника https://avapeter.ru которая уже помогла очень многим людям с такой проблемой, очень внимательные специалисты и цены адекватные, не то, что везде завышенные по городу да и по стране в целом.
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