Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

Kella Гость RZN.info Сообщения: 12 Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 16:35 бесплодие Цитата Сообщение Kella » 50 минут назад бесплодие довольно распространенная проблема и очень серьёзное заболевание, есть очень хорошая клиника https://avapeter.ru которая уже помогла очень многим людям с такой проблемой, очень внимательные специалисты и цены адекватные, не то, что везде завышенные по городу да и по стране в целом. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»