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Barabulka222 Гость RZN.info Сообщения: 68 Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37 здоровье Цитата Сообщение Barabulka222 » 49 минут назад https://ava-kazan.ru тут никаких очередей, платная медицина но зато высокий уровень медицинского обслуживания, цены более чем адекватные, врачи внимательны и разбираются в своём деле, в государственные вообще не вижу смысла ходить. Посетить клинику в случае симптомов нужно незамедлительно, думаю каждый хочет быть здоровым и работоспособным. Вернуться к началу

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