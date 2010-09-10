здоровье

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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

здоровье

Сообщение Barabulka222 » 49 минут назад

в https://ava-kazan.ru тут никаких очередей, платная медицина но зато высокий уровень медицинского обслуживания, цены более чем адекватные, врачи внимательны и разбираются в своём деле, в государственные вообще не вижу смысла ходить. Посетить клинику в случае симптомов нужно незамедлительно, думаю каждый хочет быть здоровым и работоспособным.
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