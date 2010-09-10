Сочинения по русскому языку

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staspavlov777
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Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Сочинения по русскому языку

Сообщение staspavlov777 » 33 минуты назад

Привет всем. Я знаю, что у большинства родителей бывают реальные проблемы с помощью в домашнем задании своего чада. В последнее время появилось множество отличных бесплатных и общедоступных ресурсов, где можно https://schoolessay.ru/ сочинения по русскому языку посмотреть и использовать в качестве референса для своего. Советую.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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