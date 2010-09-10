Рецепты
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 404
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Рецепты
Подскажите сайт с простыми рецептами. Жена уехала в командировку, а кушать готовить нужно)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Рецепты
"Моего мужа не заставишь что-то приготовить, он лучше пельмени купит, чем приготовит что-то. Можете посмотреть на этом сайте https://www.djurenko.com/ , всегда готовлю по нему. Ингредиенты простые, и готовить тоже просто достаточно. Думаю вы справитесь с поставленной задачей."
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