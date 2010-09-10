Рецепты

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Рецепты

Сообщение Алексей Кобзарь » 07 апр 2021, 09:32

Подскажите сайт с простыми рецептами. Жена уехала в командировку, а кушать готовить нужно)
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Рецепты

Сообщение Наташа Швец » 09 апр 2021, 08:42

"Моего мужа не заставишь что-то приготовить, он лучше пельмени купит, чем приготовит что-то. Можете посмотреть на этом сайте https://www.djurenko.com/ , всегда готовлю по нему. Ингредиенты простые, и готовить тоже просто достаточно. Думаю вы справитесь с поставленной задачей."
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