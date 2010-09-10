Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 12:45

Мне нужен ваш совет, так случилось что моя девушка забеременела, но я знаю что у нее были еще связи с мужчинами. Говорит, что это точно мой ребенок, но я не верю. Что делать?