что делать подскажите
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 403
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
что делать подскажите
Мне нужен ваш совет, так случилось что моя девушка забеременела, но я знаю что у нее были еще связи с мужчинами. Говорит, что это точно мой ребенок, но я не верю. Что делать?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: что делать подскажите
Ну и правильно, что тебе на слово ей верить что ли? Если она его нагуляла где-то, то это же не твоя проблема. Советую тебе поехать с ней в Lab-DNK https://lab-dnk.ru/tests-and-prices/test-na-otcovstvo/ustanovlenie-otsovstva/ и сделать с ней тест на отцовство, там то и узнаешь твой это ребенок или нет.У меня знакомая когда-то обращалась сюда, то говорила что там максимально точный результат и делают все быстро.
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