что делать подскажите

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

что делать подскажите

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 12:45

Мне нужен ваш совет, так случилось что моя девушка забеременела, но я знаю что у нее были еще связи с мужчинами. Говорит, что это точно мой ребенок, но я не верю. Что делать?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: что делать подскажите

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 13:13

Ну и правильно, что тебе на слово ей верить что ли? Если она его нагуляла где-то, то это же не твоя проблема. Советую тебе поехать с ней в  Lab-DNK  https://lab-dnk.ru/tests-and-prices/test-na-otcovstvo/ustanovlenie-otsovstva/   и сделать с ней тест на отцовство, там то и узнаешь твой это ребенок или нет.У меня знакомая когда-то обращалась сюда, то говорила что там максимально точный результат и делают все быстро.
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