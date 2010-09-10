ФК Рязань
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ФК Рязань
Подскажите, никто не идет на игру ФК Рязань с Сатурном? За сколько билеты брали?
Re: ФК Рязань
Haminahu писал(а):Подскажите, никто не идет на игру ФК Рязань с Сатурном? За сколько билеты брали?
Мы идем с друзьями. По цене я не подскажу, нас пригласил друг, все билеты оплачивал он, так что не вникал особо. Вы можете сами поискать через https://ticket1.ru/, мы давно пользуемся этим сайтом для покупки билетов.
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