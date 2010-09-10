ФК Рязань

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

ФК Рязань

Сообщение Haminahu » 08 апр 2021, 20:23

Подскажите, никто не идет на игру ФК Рязань с Сатурном? За сколько билеты брали?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: ФК Рязань

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 17:10

Haminahu писал(а):Подскажите, никто не идет на игру ФК Рязань с Сатурном? За сколько билеты брали?


Мы идем с друзьями. По цене я не подскажу, нас пригласил друг, все билеты оплачивал он, так что не вникал особо. Вы можете сами поискать через https://ticket1.ru/, мы давно пользуемся этим сайтом для покупки билетов.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Спорт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей