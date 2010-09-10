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klonik Гость RZN.info Сообщения: 337 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 11:20 Добрый день. Никак не получается выбор остановить на предложении о сотрудничестве с компанией, которая готова порадовать демократичные цены на медали, ордена и знаки. В итоге, решила провести небольшое исследование и спустя время заглянула сюда https://bezproblem.ru/catalog/voentorg/ ... _original/ цены гораздо ниже, чем на страницах других торговых площадок, торгующих наградами. Приходилось ли кому-то покупки совершать именно на этом сайте? Обязательно прошу отписаться и рассказать, как всё прошло и на что вы внимание обращали в первую очередь? Вернуться к началу

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