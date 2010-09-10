Школьные учебники

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staspavlov777
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Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Школьные учебники

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 13:56

Добрый день, форумчане. Если тут тоже присутствуют школьники или учителя, то наверняка для вас будет актуальна информация из современного сайта https://school.home-task.com/ где шкільні підручники предоставлены онлайн и полностью в свободном доступе. Советую обратить внимание, хороший вариант для поиска терминов, значений и иных запросов.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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