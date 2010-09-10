Произведения для школы

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Произведения для школы

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 14:45

Всем привет. Очень долго думал над тем, самому ли выполнять анализ определённого заданного произведения или всё-таки воспользоваться каким-либо ресурсом. Сейчас множество имеют однотипные разборы, однако на сайте https://ukr.school-essay.ru/ твори з мови я нашёл лучший вариант и повзаимствовал.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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