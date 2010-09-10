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klonik Гость RZN.info Сообщения: 337 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Медали Цитата Сообщение klonik » Вчера, 15:57 Приветствую, вас. Никак не получается выбрать онлайн магазин фалеристики, чтобы вести сотрудничество на постоянной основе и поэтому, я решила внимательно изучить для сравнения как минимум несколько сайтов и отзывы почитать о работе организаций. Перешла по ссылке https://mir-faleristiki.ru/catalog/vdv- ... gelov.html и нашла в каталоге знак «Звезда генерал Армии Маргелов», есть возможность сразу отправить награду в корзину, а потом оформить заявку на покупку. Вы тоже сначала сравниваете цены и только потом решение принимаете о том, в каком направлении стоит двигаться дальше? Буду вам благодарна за ответы и высказанные мнения. Вернуться к началу

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