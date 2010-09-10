Медали
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Медали
Добрый день. Мне нужно в ближайшее время выбрать и купить награды, чтобы пополнить свою коллекцию с историческими личностями. Это хобби помогает открывать каждый раз для себя что-то новое, читать об исторических событиях и тут https://voensovmag.ru/catalog/medali-is ... ij-donskoj нашла полезную информацию о том, как сформировать заявку на покупку медали «За Возрождение Руси. Дмитрий Донской». Как думаете, стоит ли пользоваться услугами именно этой компании, осуществляющей продажу наград с доставкой по стране? Либо, как вариант – продолжить дальше вести свои поиски в интернете?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя