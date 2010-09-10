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klonik Гость RZN.info Сообщения: 337 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Медали Цитата Сообщение klonik » Вчера, 16:34 Добрый день. Мне нужно в ближайшее время выбрать и купить награды, чтобы пополнить свою коллекцию с историческими личностями. Это хобби помогает открывать каждый раз для себя что-то новое, читать об исторических событиях и тут https://voensovmag.ru/catalog/medali-is ... ij-donskoj нашла полезную информацию о том, как сформировать заявку на покупку медали «За Возрождение Руси. Дмитрий Донской». Как думаете, стоит ли пользоваться услугами именно этой компании, осуществляющей продажу наград с доставкой по стране? Либо, как вариант – продолжить дальше вести свои поиски в интернете? Вернуться к началу

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