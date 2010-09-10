Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:43

Добрый день. Не подскажете, какие строительные компании в Одессе предлагают утеплить кровлю? Одна надежда только на ваши ответы и советы, потому что я пока не знаю, куда именно стоит заглянуть и как быть?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 8 минут назад

Приветик. Я сама всегда стараюсь просматривать как минимум несколько сайтов с нужными услугами, чтобы потом можно было воспользоваться помощью организации. Решила отписаться и проконсультировать вас, вот эта https://odessdom.od.ua/services/penopolistirolbeton/ строительная компания в Одессе радует демократичными ценами на полный спектр услуг. Можете для начала прогуляться по сайту, а потом останется только задать вопросы менеджеру и решить несколько организационных вопросов. Мне удалось решить по телефону все нюансы и даже по городу не пришлось кататься, экономия времени и денежных средств.
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