Ставки на футбол

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Ставки на футбол

Сообщение Наташа Швец » 13 апр 2021, 16:25

Есть ли какие-то стратегии в ставках на спорт, чтобы можно было выиграть.?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Ставки на футбол

Сообщение РусланР » 13 апр 2021, 19:19

Да стратегий тут никаких нет, самое важное это следить за новостями и прогнозами, которые я смотрю на сайте для того чтобы делать удачные ставки. Тут всегда самые достоверные прогнозы. Так что собирайте как можно больше информации об любимой команде. Делайте на нее ставку, и оно 100% будет победителем
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Ставки на футбол

Сообщение gonchar84 » 15 апр 2021, 16:34

Нет, заведомо выигрышной стратегии в этом деле нет.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Ставки на футбол

Сообщение derigor » 15 апр 2021, 16:47

gonchar84 писал(а):Нет, заведомо выигрышной стратегии в этом деле нет.


Да, согласен. Не зря же футбол считается самым зрелищным видом спорта. Это именно потому, что любой андердог может обыграть фаворита встречи, поэтому и ставки могут не зайти. Особо опасно эта ситуация выглядит в европейских кубках, типа лиги чемпионов. Вон я вчера на проход баварии поставил через parimatch https://sportstavki.online/mobilnaya-versiya-i-prilozhenie-bukmekerskoj-kontory-parimatch, и что, сама то Бавария матч выиграла, а вот дальше не прошло.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Ставки на футбол

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 19:58

Я думал, что просто невозможно найти бесплатные прогнозы на баскетбол. А самостоятельно очень сложно угадать, чаще всего у меня ставки просто не заходят. Ведь там свои стратегии и нюансы, не каждый сможет в этом разобраться. Поэтому нашел по ссылке бесплатные прогнозы на баскетбол от профессионалов. Пользуюсь и ставки действительно начали заходить. Всем советую.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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