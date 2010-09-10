Ставки на футбол
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
6 сообщений • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Ставки на футбол
Есть ли какие-то стратегии в ставках на спорт, чтобы можно было выиграть.?
Re: Ставки на футбол
Да стратегий тут никаких нет, самое важное это следить за новостями и прогнозами, которые я смотрю на сайте для того чтобы делать удачные ставки. Тут всегда самые достоверные прогнозы. Так что собирайте как можно больше информации об любимой команде. Делайте на нее ставку, и оно 100% будет победителем
Re: Ставки на футбол
Нет, заведомо выигрышной стратегии в этом деле нет.
Re: Ставки на футбол
gonchar84 писал(а):Нет, заведомо выигрышной стратегии в этом деле нет.
Да, согласен. Не зря же футбол считается самым зрелищным видом спорта. Это именно потому, что любой андердог может обыграть фаворита встречи, поэтому и ставки могут не зайти. Особо опасно эта ситуация выглядит в европейских кубках, типа лиги чемпионов. Вон я вчера на проход баварии поставил через parimatch https://sportstavki.online/mobilnaya-versiya-i-prilozhenie-bukmekerskoj-kontory-parimatch, и что, сама то Бавария матч выиграла, а вот дальше не прошло.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 327
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Ставки на футбол
Я думал, что просто невозможно найти бесплатные прогнозы на баскетбол. А самостоятельно очень сложно угадать, чаще всего у меня ставки просто не заходят. Ведь там свои стратегии и нюансы, не каждый сможет в этом разобраться. Поэтому нашел по ссылке бесплатные прогнозы на баскетбол от профессионалов. Пользуюсь и ставки действительно начали заходить. Всем советую.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Ставки на футбол
Наташа Швец писал(а):Есть ли какие-то стратегии в ставках на спорт, чтобы можно было выиграть.?
Стратегии, безусловно, есть, однако, для того, чтобы выработать собственную стратегию, нужно разбираться во всех тонкостях, следить за последними новостями в мире спорта. Как вариант, можно ориентироваться на прогнозы от проверенных источников. Меня в этом плане выручает сервис лайв спорт 24. Здесь https://livesport24.biz/football/russia/premier-liga можно смотреть прямые трансляции Чемпионата России в отличном качестве и совершенно бесплатно. К тому же, в описании матча вы найдете прогнозы с отличной проходимостью. Думайте, есть о чем.
6 сообщений • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость