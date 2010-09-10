Ставки на футбол

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 340
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Ставки на футбол

Сообщение Наташа Швец » 13 апр 2021, 16:25

Есть ли какие-то стратегии в ставках на спорт, чтобы можно было выиграть.?
Вернуться к началу
РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Ставки на футбол

Сообщение РусланР » 13 апр 2021, 19:19

Да стратегий тут никаких нет, самое важное это следить за новостями и прогнозами, которые я смотрю на сайте для того чтобы делать удачные ставки. Тут всегда самые достоверные прогнозы. Так что собирайте как можно больше информации об любимой команде. Делайте на нее ставку, и оно 100% будет победителем
Вернуться к началу
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Ставки на футбол

Сообщение gonchar84 » 15 апр 2021, 16:34

Нет, заведомо выигрышной стратегии в этом деле нет.
Вернуться к началу
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Ставки на футбол

Сообщение derigor » 15 апр 2021, 16:47

gonchar84 писал(а):Нет, заведомо выигрышной стратегии в этом деле нет.


Да, согласен. Не зря же футбол считается самым зрелищным видом спорта. Это именно потому, что любой андердог может обыграть фаворита встречи, поэтому и ставки могут не зайти. Особо опасно эта ситуация выглядит в европейских кубках, типа лиги чемпионов. Вон я вчера на проход баварии поставил через parimatch https://sportstavki.online/mobilnaya-versiya-i-prilozhenie-bukmekerskoj-kontory-parimatch, и что, сама то Бавария матч выиграла, а вот дальше не прошло.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Ставки на футбол

Сообщение karina_bogdanova » 14 июл 2021, 01:24

Наташа Швец писал(а):Есть ли какие-то стратегии в ставках на спорт, чтобы можно было выиграть.?


Стратегии, безусловно, есть, однако, для того, чтобы выработать собственную стратегию, нужно разбираться во всех тонкостях, следить за последними новостями в мире спорта. Как вариант, можно ориентироваться на прогнозы от проверенных источников. Меня в этом плане выручает сервис лайв спорт 24. Здесь https://livesport24.biz/football/russia/premier-liga можно смотреть прямые трансляции Чемпионата России в отличном качестве и совершенно бесплатно. К тому же, в описании матча вы найдете прогнозы с отличной проходимостью. Думайте, есть о чем.
Вернуться к началу
ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Re: Ставки на футбол

Сообщение ЯВиферон » 36 минут назад

Как известно опытным игрокам, если и делать ставки на спорт, то только у опытного букмекера. К примеру в букмекерской конторе https://betlab.ru/registration-fonbet/, которая хорошо известна всем игрокам. Там и линия самая полная и нормальные коэффициенты, особенно на американский футбол. Хотя мне например больше регби нравится, если ставить на регби, то процент выигрышей будет побольше.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Спорт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей