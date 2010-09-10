Онлайн-касса

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Онлайн-касса

Сообщение zevc » 23 минуты назад

Здравствуйте, интересует ответ тех, кто работает в малом бизнесе. Какие ТСД вы используете в работе? Нам сейчас поступило аж четыре предложения, но сами выбрать не можем. Ну и да, цена немного смущает, окупится ли?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость