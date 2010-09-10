Онлайн-касса
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Онлайн-касса
Здравствуйте, интересует ответ тех, кто работает в малом бизнесе. Какие ТСД вы используете в работе? Нам сейчас поступило аж четыре предложения, но сами выбрать не можем. Ну и да, цена немного смущает, окупится ли?
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