Онлайн-касса
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Онлайн-касса
Здравствуйте, интересует ответ тех, кто работает в малом бизнесе. Какие ТСД вы используете в работе? Нам сейчас поступило аж четыре предложения, но сами выбрать не можем. Ну и да, цена немного смущает, окупится ли?
Re: Онлайн-касса
Здравствуйте, советую искать самостоятельно, без посредников. Нам тут одни такие предлагали терминал + обучение, цена реально кусалась. Но посмотрели по модели, вот здесь https://online-kassa.ru/kupit/cat/tsd-t ... ra-dannyh/ можно купить терминал самостоятельно даже лучше того, что предлагают. В конечном итоге взвесили все за и против и сошлись на самостоятельной покупке. И да, цена на сайте ниже, причем разница далеко не в сто рублей, так что смотрите.
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