Сообщение zevc » Сегодня, 14:46

Здравствуйте, интересует ответ тех, кто работает в малом бизнесе. Какие ТСД вы используете в работе? Нам сейчас поступило аж четыре предложения, но сами выбрать не можем. Ну и да, цена немного смущает, окупится ли?