Сообщение klonik » Сегодня, 10:17

Как же я мечтала жить в настоящем деревянном доме, чтобы бревна из старых деревьев и все такое. Вот теперь ровно настолько же я ненавижу этот дом! Зиму еле пережили, дует из каждой щели. Муж говорит, что только закрывать все, тем же сайдингом. Но мне красоту эту жалко! Сама уже в общем запуталась, дайте совет.