Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 340
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:17

Как же я мечтала жить в настоящем деревянном доме, чтобы бревна из старых деревьев и все такое. Вот теперь ровно настолько же я ненавижу этот дом! Зиму еле пережили, дует из каждой щели. Муж говорит, что только закрывать все, тем же сайдингом. Но мне красоту эту жалко! Сама уже в общем запуталась, дайте совет.
Вернуться к началу
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:55

Доброго вам дня. Вы уж определитесь, хотите сохранять вид или нет. Можно утеплить снаружи, внутри бревна останутся. Можно внутри все обшить, тогда снаружи дом будет только деревянным. Если дует только из швов, то здесь https://lukles.ru можно услугу по их утеплению заказать. Дело, конечно, не самое простое, но и бревна сохраните и тепла в доме добьетесь. Решайте, что вам удобнее и лучше будет.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость