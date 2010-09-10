Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Как же я мечтала жить в настоящем деревянном доме, чтобы бревна из старых деревьев и все такое. Вот теперь ровно настолько же я ненавижу этот дом! Зиму еле пережили, дует из каждой щели. Муж говорит, что только закрывать все, тем же сайдингом. Но мне красоту эту жалко! Сама уже в общем запуталась, дайте совет.
Re: Подскажите
Доброго вам дня. Вы уж определитесь, хотите сохранять вид или нет. Можно утеплить снаружи, внутри бревна останутся. Можно внутри все обшить, тогда снаружи дом будет только деревянным. Если дует только из швов, то здесь https://lukles.ru можно услугу по их утеплению заказать. Дело, конечно, не самое простое, но и бревна сохраните и тепла в доме добьетесь. Решайте, что вам удобнее и лучше будет.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость