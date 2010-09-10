Цитаты на любые темы
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- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Цитаты на любые темы
Всем привет. Меня уже долгое время интересуют различные произведения искусства и различного рода мысли великих людей. Недавно нашёл интересные цитаты на любые темы https://mislitel.info/ на данном ресурсе и залип на долго. Советую всем полистать пару категорий, очень интересные вещи порой проскакивают.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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