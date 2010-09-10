Цитаты на любые темы

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Цитаты на любые темы

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 16:18

Всем привет. Меня уже долгое время интересуют различные произведения искусства и различного рода мысли великих людей. Недавно нашёл интересные цитаты на любые темы https://mislitel.info/ на данном ресурсе и залип на долго. Советую всем полистать пару категорий, очень интересные вещи порой проскакивают.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя