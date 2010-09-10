Рассылка писем из Битрикс24 через Unisender

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Рассылка писем из Битрикс24 через Unisender

Сообщение TanyaLoy » Вчера, 23:16

Всем привет! Подскажите, как настроить рассылку писем из Битрикс24 через Unisender?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Рассылка писем из Битрикс24 через Unisender

Сообщение karina_bogdanova » Вчера, 23:58

TanyaLoy писал(а):Всем привет! Подскажите, как настроить рассылку писем из Битрикс24 через Unisender?


Привет. Меня в этом плане выручает онлайн-коннектор приложений ApiX-Drive, можно решить данную проблему самостоятельно, потратив минимум времени. как настроить рассылку писем из Битрикс24 через Unisender на сайте https://apix-drive.com/ru/blog/how-to/k ... -unisender рассмотрено более подробно, советую ознакомиться.
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