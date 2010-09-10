Рассылка писем из Битрикс24 через Unisender
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Провайдеры, подключение, тарифы.
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Рассылка писем из Битрикс24 через Unisender
Всем привет! Подскажите, как настроить рассылку писем из Битрикс24 через Unisender?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Рассылка писем из Битрикс24 через Unisender
TanyaLoy писал(а):Всем привет! Подскажите, как настроить рассылку писем из Битрикс24 через Unisender?
Привет. Меня в этом плане выручает онлайн-коннектор приложений ApiX-Drive, можно решить данную проблему самостоятельно, потратив минимум времени. как настроить рассылку писем из Битрикс24 через Unisender на сайте https://apix-drive.com/ru/blog/how-to/k ... -unisender рассмотрено более подробно, советую ознакомиться.
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